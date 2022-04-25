Решение "власти" оккупантов было принято, чтобы не допустить срыва весенней призывной кампании на оккупированных территориях.

В Мелитополе распространяют информацию, что оккупационная власть решила полностью закрыть въезд и выезд из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"В Мелитополе доносчиками становятся уже не только отдельные квартальные и старшие по домам, но и обиженные. К ним относятся те, кого когда-то уволили с работы. Свой доносчик завелся в локомотивном депо. После его кляуз оккупационная администрация арестовывает сотрудников депо", - говорится в сообщении.

"На временно занятых территориях Украины российские оккупанты вводят меры, ограничивающие права и свободы мирных жителей, в том числе свободу передвижения. В Мелитополе распространяют информацию, что оккупационные власти решили полностью закрыть с 30 апреля въезд и выезд из временно оккупированного Крыма", - добавляют в ОВА.

Так, решение принято, чтобы не допустить срыва весенней призывной кампании на оккупированных территориях, так как много украинских мужчин выезжают на полуостров транзитом с дальнейшим маршрутом до Грузии, Польши, стран Прибалтики.

Напомним, в Мелитополе и Бердянске оккупанты провели митинги о праздновании Дня рождения Ленина.

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