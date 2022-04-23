Украинская разведка сообщает об опасности провокаций со стороны российских оккупантов, которые могут быть реализованы именно во время богослужений на Пасху.

Вчера в оккупированном Мелитополе и Бердянске местные коллаборанты и представители левых сил провели митинги по случаю дня рождения Владимира Ленина.

Об этом в Facebook сообщила Запорожская областная государственная администрация

Также отмечают, что российские пропагандисты распространяют фейки о том, что якобы жители Запорожской области хотят войти в состав рф. "Зато в Мелитополе горожане на лобовое стекло машин оккупантов крепят листовки" русский оккупант - знай! Мелитополь - это Украина. Каждый жилец - это партизан. Жди!"- сказано в сообщении. Также отмечают, что городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что мелитопольские партизаны уже ликвидировали более 100 оккупантов.

Из-за опасности артиллерийских обстрелов вблизи Орехова Запорожская областная военная администрация убедительно просит воздержаться от поездок в этом направлении. Также обращает внимание, что из-за плохих погодных условий и неудовлетворительного состояния дорог, которые сейчас размыты дождями, не стоит пробовать двигаться в направлении Васильевки.

В Запорожской ОГА отмечают, что в это воскресенье верующие восточного обряда будут праздновать Воскресение Христово. "Украинская разведка сообщает об опасности провокаций со стороны российских военных и вероятные угрозы, которые могут быть реализованы именно во время богослужений, ведь агрессор знает, что на Пасху в церковь приходит много людей", - сказано в сообщении. Поэтому просят воздержаться от посещения храмов, а смотреть телевизионные трансляции праздничных литургий Впрочем, если вы уже решите прийти на богослужение или освящение куличей, выберите храмы именно Православной Церкви Украины. Поддерживайте украинских воинов и капелланов!" - сказано в сообщении.

Напомним, в Бердянске оккупанты требуют готовить концерты к 9 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: