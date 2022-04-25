Враг продолжает наносить удары по позициям украинских войск из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации, однако несет потери.

В Запорожской области враг пытается сосредоточить усилия в направлении Гуляйполя.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в сводке о ситуации в регионе по состоянию на 22:00 24 апреля.

"Борьба за оккупированные населенные пункты Запорожского края продолжается. Враг пытается сосредоточить усилия в направлении Гуляйполя. Враг осуществляет наращивание системы управления и противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты продолжают наносить удары по позициям украинских войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии соприкосновения.

"Наносит авиационные удары самолетами оперативно-тактической авиации. Но благодаря украинским военным противник несет потери. Военнослужащие сил обороны Запорожского края продолжают поиск важных целей для нанесения максимального ущерба оккупантам на нашей запорожской земле", - отметили в ОВА.

Напомним, в Мелитополе и Бердянске оккупанты провели митинги в честь празднования Дня рождения Ленина.

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