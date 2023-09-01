По его словам, для восстановления военного потенциала и перемосмысления ошибок оккупантам нужно не менее 10 лет.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов предполагает, что Россия захочет взять реванш даже после победы Украины в войне.

Как заявил Буданов в интервью Наталье Мосейчук, для восстановления в военном аспекте России требуется около 10 лет. После этого возможен реванш.

"Как раз 10 лет это нормальный период для того, чтобы все это переосмыслить. Ну и заново начать реванш готовить. У нас точно будут 10 лет, и если удастся другими путями после победы Украины, скажем так, влиять на те территории, которые будут созданы, возможно, у нас будет гораздо больше, но минимально 10 лет у нас будет", – отметил глава ГУР.

Другие прогнозы Буданова

Напомним, что глава ГУР Кирилл Буданов иногда озвучивает резонансные прогнозы относительно хода войны, большинство из которых сбывались. Например, 29 октября прошлого года он спрогнозировал, что операция по деоккупации Херсона продлится до конца ноября.

1 октября Буданов говорил, что зимой война стихнет, а весной Украина освободит свои территории. А в начале ноября заявил, что наступает решающий период войны. В декабре начальник ГУР МО также заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.

В разведке объясняли, что эти прогнозы базируются на разведданных, анализе обстановки на поле боя и международной ситуации.

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