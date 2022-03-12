Депутат облсовета Сергей Хлань призвал своих коллег не идти на сотрудничество с оккупантами.

В Херсонской области российские оккупанты готовят референдум по созданию так называемой "ХНР".

Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"В Херсонской области готовят референдум по созданию "ХНР", - заявил он.

По его словам, оккупанты звонят депутатам Херсонского облсовета с вопросом, готовы ли они сотрудничать с ними.

"Обращаюсь ко всем депутатам Херсонского областного совета. Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание "ХНР" превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать "ХНР". Все государство будет смотреть на вас и никаких оправданий сотрудничеству с оккупантами быть не может. Не поверю, что вам будет хуже, чем обычным людям Мариуполя, Чернигова, Харькова, Сум, Гостомеля, которые уже две недели несут нечеловеческие страдания, но не сдаются. Войдите в историю Украины не предателями, которые никому не нужны, а действительно гражданами, чьи имена будут помнить следующие поколения", - призвал Хлань.

Напомним, почти ежедневно в оккупированном российскими войсками Херсоне продолжаются акции протеста против захватчиков. Люди с флагами Украины и плакатами на площади Свободы протестуют за освобождение от оккупантов РФ перед вооруженными российскими военными.

Люди выкрикивали: "Крым - это Украина!", "Херсон - это Украина!", "Донецк - это Украина!", "Слава ВСУ!".

Ранее сообщалось, что оккупанты ввели Росгвардию в Херсонскую область и незаконно задержали более 400 украинцев.

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