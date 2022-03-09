Оккупанты взяли Херсон под временный контроль 2 марта после тяжелых боев с Вооруженными силами Украины.

Российские оккупанты продолжают терроризировать жителей временно захваченных населенных пунктов.

Из-за регулярных протестов жителей Херсона, которые сопротивляются российской оккупации города, захватчики перебросили в область подразделения Росгвардии, пишет пресс-служба Минобороны.

Таким образом, враг пытается ввести административно-полицейский режим.

Россияне осуществили неправомерное задержание более 400 граждан Украины.

4 марта российские оккупанты отказали в "зеленом коридоре", чтобы Украина могла передать населению гуманитарную помощь. Зато россияне привезли несколько грузовиков продуктов с собой и демонстративно остановились в центре Херсона.

Жители Херсона не захотела брать гумпомощь.

Благодаря усилиям херсонцев также провалилась пропагандистская операция россиян по провозглашению "Херсонской народной республики".

Кроме того, захватчики отключили мобильную связь интернет работает с перебоями.

Оккупанты взяли Херсон под временный контроль 2 марта после тяжелых боев с Вооруженными силами Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: