Из-за обстрела Харьковщины 28 июня, совершенного оккупантами, были госпитализированы 5 человек.

В результате сегодняшнего обстрела российскими оккупантами Харьковской области погибли два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В результате обстрелов Индустриального района госпитализировали 5 человек. Попали в одно из предприятий, пострадал жилой дом. В Циркунах, к сожалению, 2 человека погибли, 1 госпитализирован", - рассказал глава ОВА.

Напомним, ранее сегодня, 28 июня, Олег Синегубов сообщил, что оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова, пострадали 5 человек. По его словам, возник пожар на одном из предприятий. По предварительным данным, 5 пострадавших. Состояние - среднее, 1 госпитализирован в тяжелом состоянии.

27 июня в Харькове в результате вражеского обстрела было минимум трое погибших и 15 раненых.

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