Среди пострадавших в результате обстрела Харькова, совершенного противником, есть дети, сообщили в Харьковском облсовете.

В Харькове минимум трое погибших и 15 раненых в результате сегодняшних вражеских обстрелов города.

Об этом сообщила советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова.

"Обстрел Харькова россиянами. Предварительно 15 человек ранено. Среди раненых есть дети. Трое погибших", - отметила она.

Попова добавила, что это "точно не окончательное количество".

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Противник не раз обстреливали военные и гражданские объекты, в частности, в Харькове и области. В результате вражеских атак было много жертв и пострадавших.

27 июня Харьковская областная военная администрация сообщила, что россияне в очередной раз обстреляли Харьковскую область, в том числе по Северную Салтовку (район Харькова). Сообщалось о трех пострадавших гражданских.

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