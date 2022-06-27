В Харькове минимум трое погибших и 15 раненых в результате сегодняшних вражеских обстрелов города.
Об этом сообщила советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова.
"Обстрел Харькова россиянами. Предварительно 15 человек ранено. Среди раненых есть дети. Трое погибших", - отметила она.
Попова добавила, что это "точно не окончательное количество".
Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Противник не раз обстреливали военные и гражданские объекты, в частности, в Харькове и области. В результате вражеских атак было много жертв и пострадавших.
27 июня Харьковская областная военная администрация сообщила, что россияне в очередной раз обстреляли Харьковскую область, в том числе по Северную Салтовку (район Харькова). Сообщалось о трех пострадавших гражданских.
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