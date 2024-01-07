В области объявлена воздушная тревога.

Вечером в воскресенье, 7 января, в Харькове раздались взрывы. Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram предупреждает об угрозе применения баллистического вооружения для области.

В 22:07 председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов написал в своем Telegram-канале, что захватчики наносят удары. Он призвал жителей Харькова и обалсти находиться в укрытиях.

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что город находится под ракетным ударом, прогремело уже несколько взрывов. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник в 22:14 отметил, что ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной уже нет.

Видео дня

"Враг в очередной раз наносил удары из района Белгорода, предварительно из ЗРК С-300. Угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытия до отбоя воздушной опасности. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается", - написал он.

Обновлено в 22:40: В ОВА сообщили, что оккупанты нанесли 2 удара по Харькову, по предварительным данным - ракетами С-300. Также зафиксировано попадание в Волчанской громаде. На местах работают профильные службы. Пока о пострадавших не сообщалось.

Обстрелы Харькова и области: последние новости

Напомним, 2 января российские оккупанты ударили ракетами по городу. В результате удара произошли пожары и многочисленные разрушения. Сообщалось о гибели двух человек, еще 62 получили ранения.

В Харьковской областной прокуратуре отмечали, что ракеты, которые использовала РФ, отличаются от российских как с виду, так и технически. Они рассматривают вероятность того, что оккупанты запустили ракету, предоставленную им Северной Кореей.

Вас также могут заинтересовать новости: