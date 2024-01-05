Страна, где производились эти ракеты, сейчас устанавливается.

Страна-производитель ракет, которыми оккупанты атаковали Харьков 2 января, – не Российская Федерация. Такие предварительные данные во время брифинга обнародовал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Мы проводим все необходимые исследования для того, чтобы установить страну-производителя. Предварительно скажу, что маркировка с этих ракет стерта. Однако то, что мы можем увидеть, страна-производитель – это не Российская Федерация", - отметил он.

В Харьковской областной прокуратуре подтвердили, что сейчас специалисты установливают страну производства ракет, которыми РФ ударила по Харькову 2 января.

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"Сегодня прокуроры совместно со следователями и экспертами провели дополнительный осмотр обломков ракет. Цель следственного действия - проверить версию по производству указанных ракетных боеприпасов за пределами РФ", - говорится в сообщении.

Вероятное использование РФ баллистических ракет из КНДР против Украины

Утром 2 января РФ нанесла массированный ракетный удар по гражданским объектам в центре Харькова. Зафиксированы три попадания ракет в Шевченковском районе. В результате атаки два человека погибли, еще 62 – ранены.

Издание The Washington Post со ссылкой на информацию разведки США сообщило, что во время новогодних праздников Россия нанесла по Украине удары баллистическими ракетами, полученными от КНДР.

4 января представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия уже запускала по Украине баллистические ракеты, полученные от КНДР. Однако представитель Воздушных сил Юрий Игнат пока не подтвердил информацию о том, что РФ атакует Украину ракетами производства КНДР.

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