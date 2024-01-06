Специалисты говорят, что ракета похожа на очень плохо сделанную версию "Искандера".

Ракеты, которыми российский агрессор ударил по Харькову 2 января, действительно похожи на ракеты Северной Кореи. Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко в комментарии "Суспільне".

По его словам, ракетный удар, в результате которого погибли две женщины и были ранены 62 человека, похожи на российские "Искандеры", но не типичные. Примененные ракеты отличаются от них как по внешнему виду, так и технически. Сейчас продолжаются экспертизы, которые должны установить происхождение оружия, но действительно есть подозрение, что это корейские ракеты.

"Эта ракета похожа на одну из северокорейских ракет, конкретную модель я не буду называть. Но действительно по соплам, по задней части эта ракета очень похожа. Но северокорейская ракета производилась на базе "Искандера". Поэтому мы склоняемся к версии, что возможно это и есть ракета, которую предоставила Северная Корея. Но хочу заметить, что сейчас нет таких прямых доказательств", — говорит Чубенко.

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По его словам, диаметр ракеты, которой попали по Харькову 2 января, на 10 мм больше диаметра "Искандера". Также заметно отличается внутренняя обмотка проводов в ракете.

"На "Искандере" есть защита от РЭБ, специальное экранирование. Здесь оно отсутствует, здесь провода просто идут внутри этой ракеты. Также отличается соплами", - говорит Чубенко.

Он заметил, что либо же это Россия начала значительно грубее производить свои ракеты со значительным отклонениями от технологии, либо же это ракета другой страны-производителя.

"У россиян, и вообще в Советском Союзе, был очень тщательный подход к изготовлению ракет. Ставили даже фамилии сотрудников, которые осуществляли установку определенных узлов на эту ракету. Даже такое делали. И надписи делали очень маленькие, опрятные. А в этой ракете мы видим, что написано разными фломастерами, разными набито приборами, разного размера", — отметил спикер.

Россия вероятно ударила по Украине ракетами из КНДР - что известно

Как писал УНИАН, 4 января американские СМИ со ссылкой на источники в американской разведке распространили информацию о том, что Россия получила баллистические ракеты малой дальности от КНДР и применяет их для обстрелов Украины. Позже эта информация официально и публично подтвердили в Белом доме.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что изучают обломки примененных ракет и пока не могут подтвердить или опровергнуть эту информацию. При этом военные отметили, что ракеты КНДР – это по сути те же самые советские ракеты, которые и так имеет Россия.

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