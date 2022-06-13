На Харьковском направлении подразделения российских оккупантов продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения ВСУ до госграницы Украины.

На Харьковщине российские оккупанты закрепились на новых позициях в направлении Тернова – Избицкое.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, информируя об оперативной ситуации относительно российского вторжения.

Как отмечается, на Харьковском направлении подразделения РФ продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения наших войск к государственной границе Украины.

При этом сообщается, что "противник вел штурмовые действия в направлении Тернова – Избицкое, имел частичный успех, закрепился на его северной окраине".

По данным Генштаба, захватчики произвели дистанционное минирование возможных путей выдвижения украинских подразделений в районе населенного пункта Петровка, 20 км восточнее Старого Салтова.

Враг проводил воздушную разведку БПЛА в районе Шестаково.

Напомним, по данным Amnesty International, российские войска обстреливали Харьков запрещенными кассетными боеприпасами. В частности, представители организации обнаружили в городе обломки кассетных боеприпасов 9н210 / 9н235. Исследователи также обнаружили множественные сколы на земле, соответствующие ожидаемым следам от кассетных боеприпасов 9н210 / 9н235.

Ситуация на Харьковщине

Войска России ворвались на территорию Украины рано утром 24 февраля.

Оккупанты сначала обстреливали военные объекты, а затем атаковали и жилье мирных людей, в частности, на Харьковщине, были жертвы и пострадавшие.

11 июня стало известно, что в Харьковской области за сутки в результате обстрелов, совершенных противником, погибли четыре мирных жителя, шестеро получили ранения.

12 июня председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что противник продолжал обстреливать населенные пункты области, из-за чего пострадали четыре человека, а еще трое - погибли.

12 июня оккупанты вдребезги разбомбили оздоровительный лагерь в Харьковской области.

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