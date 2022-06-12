Противник обстрелял один из районов Харькова, отметил глава областной военной администрации.

В Харьковской области за прошедшие сутки противник продолжал обстреливать населенные пункты, пострадали четыре человека, а три - погибли.

Два человека погибли в поселке городского типа Золочев, и одна жертва есть в Чугуевском районе, написал в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"За минувшие сутки обстрелам подвергся Шевченковский район Харькова. Пострадавших нет... Всего по области за сутки четверо раненых: трое - в Харьковском районе, один человек госпитализирован в Балаклее. К сожалению, погибли трое гражданских...", - отметил чиновник.

Напомним, войска России вторглись на территорию Украины рано утром 24 февраля.

Оккупанты сначала обстреливали военные объекты, а затем атаковали и жилье мирных людей, в частности, на Харьковщине, были жертвы и пострадавшие.

11 июня стало известно, что в Харьковской области за сутки в результате обстрелов, совершенных противником, погибли четыре мирных жителя, а шесть - получили ранения.

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