В ночь с 11 на 12 июня российские военнослужащие обстреляли оздоровительный детский лагерь в Чугуевском районе.

В Харьковской области в результате обстрелов оккупантов поврежден оздоровительный лагерь.

Об этом сообщается на странице Харьковской областной прокуратуры в социальной сети Facebook.

"По данным следствия, в ночь с 11 на 12 июня российские военнослужащие обстреляли детский оздоровительный лагерь в Чугуевском районе", - говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены три корпуса лагеря. По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, войска России ворвались на территорию Украины рано утром 24 февраля. Оккупанты сначала обстреливали военные объекты, а затем атаковали и жилье мирных людей, в частности, на Харьковщине, были жертвы и пострадавшие.

11 июня стало известно, что в Харьковской области за сутки в результате обстрелов, совершенных противником, погибли четыре мирных жителя, а шесть - получили ранения.

12 июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что противник продолжал обстреливать населенные пункты области, из-за чего пострадали четыре человека, а еще три - погибли.

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