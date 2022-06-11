Удары нанесены по Харькову, а также населенным пунктам Коробочкино, Дергачи, Печенеги, Малиновка.

В результате вражеских обстрелов Харьковской области за сутки погибли 4 мирных жителя, 6 ранены.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, российские оккупанты в течение минувших суток обстреливали Харьков и другие населенные пункты области. В частности, в Киевском районе Харькова повреждено промышленное здание, к счастью, никто не пострадал.

"В селе Коробочкино Чугуевского района снаряд попал в частный дом. Спасатели изъяли из-под завалов тела 2 погибших мужчин и 2 женщин. Еще 1 человек в Коробочкино ранен. Также ранены 2 человека в Дергачах, 1 в селе Печенеги, 2 - в пгт Малиновка", - рассказал Синегубов.

Председатель ОВА отмечает, что оккупанты усилили обстрелы, поэтому жители области не должны игнорировать сигналы тревоги и должны соблюдать светомаскировку во время комендантского часа.

Как отметил Синегубов, на территории области боевые действия продолжаются.

"На Харьковском направлении оккупанты пытаются не дать ВСУ выйти до госграницы. В районе Изюма враг вел штурмовые действия на направлении Пасека – Богородичное, пробует закрепиться на окраине Богородичного. ВСУ сдерживают врага и наносят ему существенные потери", - прокомментировал он.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что из-за потерь, полученных во время боев с ВСУ в Харьковской области, российское мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось воевать.

Вас также могут заинтересовать новости: