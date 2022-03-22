Советник министра отметил, что Украина ждет этого наступления и готова дать жесткий отпор.

Говорить, что Беларусь отказалась от войны на стороне России против Украины пока невозможно.

Об этом он сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.

"Исключать возможность вторжения Беларуси нельзя. Обработка Лукашенко продолжается. Путин обрабатывает Лукашенко, чтобы тот вступил в боевые действия. Его народ – белорусы – не хотят воевать и это четко понятно. В принципе говорить, что Беларусь отказалась от войны невозможно. Но то, что Лукашенко пытается петлять - это тоже позитив для нас. Мы ожидаем и готовы к этому наступлению, готовы на Волыни, готовы на Житомирщине", - отметил Денисенко.

Он подчеркнул, что Украина понимает, что такая вероятность есть, поэтому к этому готовится.

Как сообщал УНИАН, 20 марта в Минобороны Украины заявили, что зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь до прямого вторжения на территорию Украины (привлечение белорусских войск в вооруженной агрессии РФ против нашей страны). В Генштабе ВСУ при этом заявили, что существует большая угроза наступления Республики Беларусь на Волынском направлении.

Вчера Министерство обороны Беларуси заявило, что отводит своих десантников от украинской границы.

Украина предлагает белорусским военным сразу сдаваться в плен. По данным Минобороны, территорию Беларуси использует Россия для атак на Украину, но среди белорусских военных нет желания выполнять преступные приказы.

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