Из-за отсутствия существенных успехов в наземной операции враг активно распространяет дезинформацию и пропаганду среди населения РФ и готовит почву для оправдания продления сроков войны.

Остается высокая вероятность провокаций со стороны РФ для втягивания Беларуси в военную операцию против Украины.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 24:00 20 марта.

"Противник продолжает ведение масштабной вооруженной агрессии против Украины. Задачи оккупантов по разгрому группировок Вооруженных сил Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружения Киева и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Частично врагу удалось достичь цели в Донецком операционном районе и удержать сухопутный коридор в южной части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

В то же время, из - за отсутствия существенных успехов в наземной операции продолжается активное распространение дезинформации и пропаганды среди населения РФ - готовится почва для оправдания продления сроков войны и создания ложного воображения относительно эффективности международных санкций.

Враг в течение суток наносил ракетно-бомбовые удары, активно применял средства воздушного нападения.

"Следует отметить, что оккупанты сосредоточили удары на важных объектах гражданской инфраструктуры и жилых кварталах населенных пунктов, с целью запугивания гражданского населения и снижения экономического потенциала Украины", - сообщили в Генштабе.

В частности, на Волынском направлении остается высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами РФ на белорусских объектах с целью втягивания вооруженных сил Беларуси в военную операцию против Украины.

На Полесском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Там он закрепляется на захваченных рубежах и проводит подготовку к наступлению на Киев, однако за счет активных действий подразделений Вооруженных сил Украины оккупанты на отдельных направлениях блокированы.

На Северском направлении противник продолжает перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий, но неспособен организовать качественное логистическое обеспечение подразделений и инженерное оборудование занятых позиций.

На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не проводил, пытается осуществить скрытую подготовку к возобновлению наступления.

На Донецком и Луганском направлениях украинские воины успешно отразили семь атак врага, уничтожили 12 танков, 9 БМП, 3 автомобиля, около 170 человек живой силы, а подразделения ПВО сбили один вражеский Су-34 и один вертолет оккупантов (потери уточняются).

"Противник продолжает нанесение авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя, в частности, металлургическому комбинату "Азовтсаль". Ведет штурмовые действия на западных и восточных окраинах, в направлении центральной части города. Успеха не имеет. Понесет потери", - уточнили в Генштабе.

На Таврическом направлении существенных изменений пока не отмечено. Однако, для предотвращения митингов в оккупированные населенные пункты переместили подразделения Росгвардии, которые пытаются проводить карательные меры против мирного населения на территории Херсонской и Запорожской областей.

В ВСУ ожидают продолжения проведения оккупантами мероприятий направленных на установление оккупационной власти на временно подконтрольных территориях и борьбы с очагами национального сопротивления.

На Южнобугском направлении противник деморализован, фиксируются нередкие случаи оставления оборонительных позиций, оружия и техники.

Напомним, Украина предлагает белорусским военным сразу сдаваться в плен. По данным Минобороны, территорию Беларуси использует Россия для атак на Украину, но среди белорусских военных нет желания выполнять преступные приказы.

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