Главная их задача сейчас не продвижение к Степовому, а прорыв передовых штурмовых групп на Коксохим для последующего закрепления.

Командование российских оккупантов развернуло переброску под Авдеевку 239-го ТП 90-й ТД из состава группы войск "Центр" зоной ответственности которой является Луганская область. Непосредственно 239-й ТП размещался в районе Кременной и действовал на Лиманском направлении.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Адександр Коваленко. "Данный полк не укомплектован техникой, согласно штату. В его составе 32 танка и 20 ББМ. То есть, даже хуже классической уже для российских войск комплектации в пропорции 1 танк – 1 ББМ", - отметил эксперт.

При этом он все же подчеркнул, что это не означает, что данный полк не будет выполнять основную функцию – стройными, парадными колоннами, с динамической защитой "чмоня" переть на украинские рубежи, в попытке их прорыва и закрепления выжившего десанта на новых позициях.

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"Эта передислокация лишь подтверждает худшие опасения, российское командование не остановится в вопросе окружения Авдеевки. Они загнали под Авдеевку 2-ю ОВА, гонят подразделения 41-й ОВА, 55-я ОМСБр которой активничает в районе Опытного, начинают гнать подразделения 90-й ТД", - прогнозирует Коваленко.

Концентрация сил и средств у оккупантов под Авдеевкой просто запредельная, подчеркнул аналитик.

Он добавил, что так же интересен запрос командования оккупантов на поставку под Авдеевку боеприпасов, из которых артиллерийская компонента 152-мм – всего 600 выстрелов, а 122-мм более 3,5 тыс. "С учетом интенсивности боевых действий под Авдеевкой это очень и очень незначительный запрос из чего так и хочется спросить, а где же 100500 миллионов северокорейских снарядов?", - подчеркнул Коваленко.

Возможно, это обусловлено тем, что российское командование затребовало и несколько десятков тысяч мин 82-мм, добавил эксперт.

"Очевидно, что россияне готовятся к городским боям и боям в промышленной зоне. Главная их задача сейчас даже не продвижение к Степовому, а прорыв передовых штурмовых групп на Коксохим для последующего закрепления", - пояснил аналитик.

Однако Коваленко отметил, что даже с учетом того гипертрофированного ресурса, что у них сейчас под Авдеевкой, выполнить поставленные задачи до Нового года вряд ли удастся, а это означает, что 41-я ОВА и 90-я ТД могут практически в полном составе оказаться под Авдеевкой.

"Авдеевка превращается для оккупантов в ту черную дыру, в какой они еще не бывали, но которую заслуживают", - констатировал аналитик.

Ситуация в Авдеевке

На Авдеевском направлении противник при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку. ВСУ держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отбили более 20 атак в районах населенных пунктов Степное, Северное, Авдеевка и Первомайское.

А по данным Института по изучению войны, оккупанты продолжили наступательные операции в районе Авдеевки и добились успехов. На геолоцированных кадрах видно, что оккупанты незначительно продвинулись в направлении железной дороги к юго-востоку от Степового и продвинулись к западу от Красногоровки.

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