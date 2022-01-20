19 января Блинкен в Киеве пообещал предоставить Украине дополнительное оружие.

Госдеп США позволил трем союзникам по НАТО поставить в Украину противотанковые ракеты и другие виды оружия американского производства, что подтверждает обеспокоенность Запада относительно вероятного наступления России.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.

Запросы из Латвии, Эстонии и Литвы поступили в последние недели, и третий был одобрен в среду вечером, отметил представитель администрации Байдена на условиях анонимности.

В ближайшие дни Вашингтон также начнет процесс поставки в Украину противотанковых ракет, боеприпасов и другого оборудования на сумму 200 миллионов долларов, пишет издание.

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Прибалтийские страны-члены НАТО не только намерены доставить оружие в Украину, но и сделали запросы о дополнительных силах НАТО для поддержки тех, что уже размещены в регионе.

Подписание передачи американского оборудования третьей стороне – сложный процесс, пишет издание, что требует детальной проверки и одобрения со стороны нескольких агентств в правительстве США. Однако бывают ситуации, когда передача оружия третьей стороне все же происходит быстро.

В декабре Эстония заявила о необходимости передать Украине противотанковые ракеты Javelin и 122-мм гаубицы, а Литва пообещала отправить летальное оружие, однако отказалась уточнять, какое именно.

Накануне CNN информировал, что Вашингтон рассматривает возможность увеличить дополнительную помощь Вооруженным силам Украины для защиты страны от врага.

Кроме того, США и ЕС совместно работают над разработкой жестких санкций против России в случае новой агрессии. Белый дом подчеркивает, что прекращение запуска "Северного потока-2" до сих пор является эффективным инструментом в руках Запада, который должен побудить Москву отказаться от своих намерений.

Вместе с тем в Кремле поставки оружия называют "чрезвычайно опасными". Это, по словам представителя Путина, "не способствует уменьшению напряженности" на российско-украинском приграничье.

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