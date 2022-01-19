Речь может идти о поставках ВСУ дополнительных боеприпасов, минометов, противотанковых ракет Javelin и зенитных ракетных комплексов.

Администрация Джо Байдена рассматривает возможность поставок Украине дополнительных вооружений для сопротивления российской оккупации, если президент России Владимир Путин решит вторгнуться в эту страну.

Ссылаясь на несколько неназванных источников, знакомых с ситуацией, телеканал CNN сообщил, что такие планы свидетельствуют о пессимизме в администрации после безуспешных дипломатических переговоров с российскими официальными лицами на прошлой неделе на фоне дальнейшего наращивания российского военного присутствия у границ Украины, передает Голос Америки.

Помимо изучения вопроса о том, как помочь Украине отразить вторжение, США оценивают варианты укрепления возможностей украинских сил противостоять возможной российской оккупации. В частности, речь может идти о поставках украинской армии дополнительных боеприпасов, минометов, противотанковых ракет Javelin и зенитных ракетных комплексов, которые, скорее всего, будут предоставлены союзниками по НАТО, сообщил CNN высокопоставленный американский чиновник.

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Силы специальных операций уже находятся в Украине на ротационной основе, занимаясь подготовкой украинских военнослужащих, и высокопоставленный представитель администрации допустил, что другие ведомства, вероятно, ЦРУ, также окажут некоторую поддержку.

Согласно CNN, директор ЦРУ Билл Бернс на прошлой неделе ездил в Киев, где встречался с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения рисков для Украины.

"Мы рассматриваем ряд вариантов, чтобы помочь защитить Украину", – заявил CNN высокопоставленный представитель администрации.

Речь может идти о дополнительных продажах оборонительного оружия, "консультациях" и "помощи Украине в борьбе с крупным российским военным присутствием", пояснил чиновник.

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