Британия уже направила Украине военное вооружение. Это же сделают и США в случае нападения России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает "чрезвычайно опасными" иностранные поставки вооружения для ВСУ, призванные отражать врага.

Об этом он заявил во время брифинга 18 января, комментируя решение МО Британии отправить Киеву партию оружия, цитирует пропагандистское ТАСС.

Песков утверждает, что такие поставки не "способствуют снижению напряженности".

"Это все идет в русле наших беспокойств в связи с освоением территории Украины со стороны различных поставщиков вооружения, которые часто не только являются оборонительными, но и наступательными", - говорит спикер Путин.

Читайте такжеБлинкен приедет в Киев 19 январяА на вопрос о мнении по отправке США Украине "Стингеров" Песков ответил: "Циркуляция ПЗРК – это вообще отдельная субстанция, которая регулируется международным правом".

Что предшествовало

Накануне в Минобороны Британии подтвердили поставку Украине нового вооружения для отпора врага. Лондон отправил противокорабельное оружие.

Свою готовность обеспечить украинское войско новым вооружением выразили во время визита Киева американские сенаторы.

Угроза полномасштабного нападения РФ на Украину

После провала на переговорах с США и НАТО по "гарантиям безопасности" Россия отказалась убирать свои войска с границы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в Москве, что Россия, мол, "вынуждена" оставить свои войска возле Украины, потому что "не может мириться с вторжением НАТО".

Кроме того, в МИД РФ начали шантажировать ЕС "тяжелым сценарием" для Украины. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждал, что Путину советуют "покончить" с вопросом Украины. Детали "сценария" он не стал уточнять, потому что даже это может "дестабилизировать" ситуацию.

Белый дом до сих пор не знает, что задумал Путин, однако надеется на дипломатическое урегулирование кризиса на российско-украинском приграничье.

Российские войска Путин начал стягивать до границ Украины еще весной 2021 года, ситуация обострилась в ноябре 2021 года. Западные и украинские разведданные подтверждают планы Кремля по наступлению. Для нового вторжения Россия может задействовать не менее 100 тысяч военных. Это может произойти уже зимой.

В то же время в Пентагоне отметили, что перед наступлением Россия может попытается провести на востоке Украины спецоперацию против своих же оккупационных сил, чтобы иметь повод ввести войска.

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