Глава государства отметил важность обсуждения вопросов безопасности с госсекретарем США в нынешние непростые времена.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном заявил о необходимости оказания помощи для модернизации Вооруженных сил Украины.

Видео встречи президента и госсекретаря США в помещении Офиса президента на Банковой опубликовано на сайте канала "24".

Президент Украины отметил, что визит госсекретаря США в Украину является очень важным.

"Это еще раз подчеркивает мощную поддержку нашей независимости, суверенитета страны со стороны Соединенных Штатов Америки. Хочу сказать, что мы высоко ценим наши постоянные контакты", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что интенсивность контактов свидетельствует не о словах, а о конкретной поддержке.

"Я хотел бы поблагодарить и лично вам, и президенту Байдену, и администрации Соединенных Штатов за поддержку, военную помощь Украине, за увеличение этой помощи, за ту помощь, которая сейчас уже предоставляется Соединенными Штатами, и уверен, что в будущем будет продолжаться эта поддержка. Она говорит не только о наших стратегических планах по вступлению Украины в Альянс, а что самое главное, мне кажется, об уровне нашей армии, обеспеченности нашей армии", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что в бюджете выделяются максимальные средства на поддержку украинской армии за все годы независимости Украины.

"Мы понимаем, чтобы делать очень быстрые шаги, чтобы модернизировать армию, нужна помощь, особенно помощь в такие непростые времена. Я думаю, что из–за того, что это очень непростые времена, повестка дня нашего разговора - это, прежде всего, вопрос безопасности. Также я хотел бы поднять некоторые экономические вопросы, которые зависят от ситуации безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Читайте такжеНа фоне визита Блинкена в Киев США объявили о выделении Украине военной помощиТакже Зеленский заявил, что разведка в США прекрасна, но в Украине знают несколько глубже ситуацию в собственном государстве.

"Хочется проговорить некоторые вещи в деталях, поэтому разведка у вас прекрасная, но вы далеко за океаном, а мы здесь на месте. Я думаю, некоторые вещи мы знаем немного глубже о своем государстве", - сказал Зеленский.

Госсекретарь США Блинкен в Украине: подробности

Как сообщал УНИАН, 19 января Блинкен прибыл в Киев.

Кроме встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, он встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебою. Темами переговоров станут практическая поддержка Украины со стороны США и активные дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Также планировалось, что Блинкен встретится с членами семей и сотрудниками посольства США в Украине, чтобы "сообщить о усилиях Госдепартамента по планированию на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия выберет дальнейшую эскалацию".

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