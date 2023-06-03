Они планировали провести в бомбоубежище всю ночь.

9-летняя Вика Ивашко, которая погибла с мамой под дверью закрытого хранилища, была чемпионкой по дзюдо и одной из лучших учениц в классе.

Женщину с девочкой любил весь район, в котором они жили, говорится в сюжете ТСН.

Киевлянка Даша принесла своей погибшей подружке игрушечного зайчика и письмо.

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"Викусь, я надеюсь, что тебе там хорошо. Мне тебя очень сильно не хватает. Пусть ангелы-хранители приведут тебя в твой детский рай. А мы останемся здесь с воспоминаниями о тебе и верой в будущее нашей Украины. Мы отомстим за тебя и твою маму", - написала девочка в письме к подруге.

В школе Даша с Викой сидели за соседними партами, а также вместе занимались дзюдо. По словам девочки, погибшая очень любила читать - на переменах ее можно было увидеть с книгами о Гарри Поттере.

Дядя Вики, родной брат ее мамы, узнал о трагедии в столице находясь на фронте. По его словам, он сначала не волновался, поскольку родные всегда спускались в укрытие.

"Они живут на пятом этаже, и когда прилетает где-то на Деснянском районе или Бровары - зарево. Вика начала нервничать, а когда начали ходить в укрытие, она успокаивалась", - пояснил Саша.

По его словам, семью будто преследовала черная полоса. Год назад в аварии погиб их отец, а несколько месяцев назад сердечный приступ унес жизнь папы Вики - мужа Оли.

"Вика почти успела добежать до ступеней, а Оля попала почти в эпицентр, она ее догоняла... Мама ей кричала из окна, что Оля, вернись, вернись, потому что уже стреляют! А она крикнула: "Мне надо Вику спасать"! И она бежала ее спасать", - рассказывают родные и очевидцы.

Накануне вечером соседка и подруга Оли Ирина пила кофе с погибшей в кофейне возле дома. Женщина жаловалась на усталость от бессонных ночей.

"Все, я пойду сегодня в укрытие, увидим, может, пойду просто спать туда, на всю ночь", - пересказывает слова Оли подруга.

Однако в результате все закончилось трагедией.

Ракетный обстрел Киева 1 июня и гибель людей

1 июня ночью российские оккупанты запустили по Киеву 10 ракет "Искандер". Все они были уничтожены украинской ПВО, но в результате падения обломков погибли люди.

В Деснянском районе столицы погибли трое украинцев - мать, ее ребенок и еще одна женщина. Люди хотели попасть в укрытие, стучали в дверь, но попасть туда так и не смогли.

Из-за трагедии в Киеве задержали четырех человек - первого заместителя Деснянской РГА, директора медучреждения, где расположено укрытие, его заместителя, а также охранника.

Недавно на месте трагедии появился стихийный мемориал. Киевляне несут игрушки, конфеты, лампадки, цветы и детские листы для погибшей Вики.

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