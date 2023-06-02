Россия бьет по столице баллистикой. В результате атаки 1 июня есть три жертвы.

Журналист "1+1 Украина" побывал на месте вчерашней трагедии в Деснянском районе Киева, где во время российской атаки погибли три человека, среди которых - ребенок.

В эфире "Сніданку з 1+1" корреспондент рассказал, что видел дедушку, фото которого рядом с телами своих родных возле дома облетели все СМИ. Он просто молча посидел здесь и ушел.

"Сюда люди просто приходят и кладут цветы и игрушки. Молча стоят несколько минут, вспоминают погибших и уходят", - говорится в сюжете.

Девятиэтажки, детский сад, поликлиника, кафе и магазины - новые цели, попавшие под российскую демилитаризацию.

Телеграмм-канал "Киев Info" публикует фото вещей, которые несут киевляне на место гибели ребенка и двух женщин. Это игрушки, конфеты, лампадки. "Есть здесь и детские письма для погибшей Вики", - пишут авторы канала.

Россия атаковала Киев 1 июня 2023 года

1 июня ночью Россия ударила по Киеву, запустив 10 ракет "Искандер". Все цели были уничтожены украинской ПВО, но в результате падения обломков есть жертвы.

В Деснянском районе Киева погибли три человека: мать, ее ребенок и еще одна женщина. Эти люди хотели попасть в укрытие, стучали в дверь, но им не открыли.

Из-за трагедии в Киеве задержали четырех человек - первого заместителя Деснянской РГА, директора медучреждения, где расположено укрытие, его заместителя, а также охранника.

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