Военный отдел фонда в режиме 24/7 конвертирует благотворительные взносы в реальную помощь на передовой.

За вчера на счета фонда "Повернись живим" поступило 20 млн 502 тыс. 560 грн. То есть за один день военным помогли больше, чем за весь 2021 год.

Об этом сообщает "Повернись живим" в своем Facebook.

"Уровень финансовой поддержки, которую фонд получил за последние несколько недель, — говорит директор "Повернись живим" Тарас Чмут, — очередное свидетельство того, что Украина и украинцы готовы бороться с Россией во всех возможных формах и проявлениях. Сейчас фонд имеет сотни заявок от военных, которые мы оперативно обрабатываем, чтобы усиливать армейцев, и выигрывать государству время там, где оно не успевает".

Также в фонде поблагодарили всех, кто помогает и будет помогать армии.

"Люди, вы невероятные! Лучший тыл! Самая сильная помощь войску!" - обратились к неравнодушным откликнувшимся людям в "Повернись живим".

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