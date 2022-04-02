Информация о ее гибели, которую ранее распространяли СМИ, не соответствует действительности.

В сети Интернет распространяется информация о том, что якобы погибла первая украинская женщина-пилот, талантливый истребитель Наталья Перакова.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Телеграм-канале.

"Указанная информация вымышленная и не соответствует действительности. Доверяйте только официальным источникам информации и пользуйтесь только проверенными данными!", - призвало командование ВС ВСУ.

Напомним, 28 февраля в СМИ распространили информацию о том, что в боях против российских оккупантов погибла первая украинская женщина-летчица Наталья Перакова. Тогда сообщалось, что она получила тяжелое ранение, в результате чего умерла.

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