Цель распространения дезинформации - дискредитировать отношения Украины с международными партнерами.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на фейк об обращении в Украине с российскими военнопленными.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в социальной сети Facebook.

"Российская разведка не перестает распространять дезинформацию. Ранее она создавала фейки о якобы тысячах украинцев, желающих получить убежище в РФ, негуманном обращении с русскими военнопленными, "работниках" "Азовстали", которые "просятся" в ряды российской захватнической армии", - отметил Николенко.

"Утверждение СВР РФ о Женевской конвенции - очередной такой фейк", - подчеркнул спикер.

По его мнению, цель распространения этого фейка - дискредитировать отношения Украины и международных гуманитарных структур, которые спасают жертв российской агрессии и пытаются вернуть депортированных и пленных домой.

"Несмотря на сотни российских фейков, наше государство остается преданным своим международным обязательствам в рамках международного права. Чего не скажешь о безразличном отношении РФ к своим военнослужащим, которые пришли на украинскую землю: как живым, так и павшим", - заявил Николенко.

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