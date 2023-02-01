Новая цель Евросоюза – подготовить 30 000 украинских военных.

Европейский союз может увеличить масштабы тренировочной миссии для украинских военных. В странах-членах ЕС планируют подготовить еще 15 тысяч защитников.

Как пишет RND в среду, 1 февраля, несколько официальных лиц ЕС в Брюсселе заявили, что новая цель Евросоюза – подготовить 30 000 украинских военных. Ранее анонсировали цель обучить в странах ЕС около 15 000 бойцов.

"В ноябре министры иностранных дел стран-членов приняли решение о начале учебной миссии ЕС. Тогда речь шла о том, что сначала до 15 тысяч украинских военных должны пройти обучение в Германии, Польше и других странах ЕС. С помощью миссии ЕС хочет помочь украинским войскам защищаться еще лучше, чем раньше, от захватчиков из России", – говорится в материале.

Видео дня

Отмечается, что в рамках учебной миссии Бундесвер предлагает боевую подготовку для рот и тактические учения для штаба бригады и подчиненных ей штабов батальонов. Кроме того, Германия предлагает обеспечить подготовку инструкторов, медицинскую подготовку и провести обучение украинских военных по использованию систем вооружения в тесном сотрудничестве с промышленностью.

Согласно первоначальному плану, Германия хотела подготовить бригаду численностью до 5 000 украинских военных в течение первых нескольких месяцев. Количество бойцов, которые пройдут обучение, также должно было зависеть от того, сколько солдат Министерство обороны Украины сможет отправить на тренировку с учетом боевых действий

"Согласно информации в кругах ЕС, федеральное правительство пообещало заполнить 80 должностей для миссии во время планирования развертывания. Бундесвер также обеспечивает многонациональное командование для специализированной подготовки. ЕС уже назначил трехзвездного генерала Андреаса Марлоу командующим", – отметило издание.

Подготовка украинских военных в ЕС

В начале октября 2022 года лидеры стран-членов Европейского Союза достигли консенсуса в отношении начала учебной миссии для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Позже Совет Евросоюза принял решение о создании Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине под названием EUMAM Ukraine. Сообщалось, что миссия обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе Сил территориальной обороны.

В начале декабря Евросоюз и Норвегия подписали соглашение о предоставлении последнего добровольного финансового взноса в миссию ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM) на 2023 год. Страна передала для миссии 14 миллионов евро.

Вас также могут заинтересовать новости: