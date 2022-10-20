Шольц подтвердил, что Германия станет одним из центров обучения украинских военных в рамках миссии ЕС.

К весне 2023 года Германия обучит для Вооруженных Сил Украины до 5000 военнослужащих.

Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в Бундестаге, пишет DW.

Шольц подчеркнул, что Украина будет и дальше успешно обороняться, а Германия будет поддерживать до тех пор, пока это будет необходимо. Канцлер напомнил о принятом 17 октября решении министров иностранных дел стран ЕС о совместной миссии по обучению примерно 15 тысяч украинских солдат.

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Он сообщил, что одним из двух главных мест подготовки служащих ВСУ станет Германия. Также Шольц заявил о планах Германии к весне 2023 года обучить полную украинскую бригаду численностью до 5 тысяч военнослужащих.

Ранее немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы ЕС сообщало, що блок планирует создать два оперативных штаба – в Германии и Польше – где будут проходить тренировки украинских военных. Накануне было официально заявлено, что Польша станет одной из стран, на территории которых будут проводиться масштабные учения украинских военных.

Тренировочная миссия ЕС: что стоит знать

В августе главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что блок хочет начать миссию по подготовке украинских военных в соседней с Украиной стране.

8 октября премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что лидеры ЕС достигли консенсуса относительно начала учебной миссии для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Спустя полторы недели было принято решение о создании Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Она получила названием EUMAM Ukraine.

Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории стран-членов ЕС. Также будет оперативный штаб в Брюсселе для обеспечения общей координации на стратегическом уровне. Командующим миссии будет вице-адмирал Эрве Блежан, директор Сил военного планирования и проведения операций.

Миссия обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе Сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, которые содействуют проведению подготовки.

Мандат миссии сначала продлится два года, а финансовый ориентир общих затрат на этот период составит почти 107 млн евро.

Известно, что Венгрия не поддержала создание миссии. А в Хорватии она вызвала споры между правительством и президентом Зораном Милановичем, который выступает против проведения учения в его стране.

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