Совет ЕС подчеркивает, что Норвегия стала первой страной за пределами ЕС, которая сделала финансовый вклад в Европейский фонд мира.

Евросоюз и Норвегия подписали соглашение о предоставлении последнего добровольного финансового взноса в миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM) на 2023 год.

Как сообщила пресс-служба Совета ЕС, согласно соглашению, Норвегия передает около 14,5 млн евро в Европейский фонд мира.

"Сегодняшнее подписание формализует это решение и обеспечит вступление в силу соглашения и эффективный вклад Норвегии в тренировки и оснащение Вооруженных сил Украины в рамках Миссии ЕС по оказанию военной помощи", – говорится в сообщении.

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Совет ЕС подчеркнул, что Норвегия стала первой страной за пределами ЕС, которая сделала финансовый вклад Европейского фонда мира, "что является подтверждением тесного сотрудничества Норвегии с ЕС в вопросах безопасности и обороны, а также ее твердой поддержки Украины в защите свободы и суверенитета".

"Финансовая поддержка Норвегией миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине даст дополнительный толчок для подготовки и оснащения Вооруженных сил Украины, которые продолжают мужественную борьбу против российской агрессии", – подчеркнул глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Тренировочная миссия ЕС для Украины

В августе главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что блок начнет миссию с подготовки украинских военных в соседней с Украиной стране.

8 октября премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что лидеры ЕС достигли консенсуса относительно начала учебной миссии для ВСУ.

За полторы недели было принято решение о создании миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Она получила название EUMAM Ukraine. Венгрия не поддержала создание миссии.

Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории стран-членов ЕС. Также будет оперативный штаб в Брюсселе для обеспечения общей координации на стратегическом уровне. Командующим миссии будет вице-адмирал Эрве Блежан, директор Сил военного планирования и проведения операций.

Миссия обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе Сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, которые содействуют проведению подготовки.

Мандат миссии сначала продлится два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит почти 107 млн евро.

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