По определенной причине реальное положение дел в призывных комиссиях России может не соответствовать установкам Минобороны страны, отметили аналитики.

В Российской Федерации есть проблема с мобилизацией, поскольку количество мобилизованных устанавливает Минобороны, а дальше ответственность за проведение мобилизации несут губернаторы, и именно на них, скорее всего, работают местные военные комиссары.

Из-за такой ситуации реальное положение дел в призывных комиссиях может не соответствовать установкам Минобороны РФ, сообщил американский Институт исследования войны (ISW).

По данным аналитиков, российское ведомство, очевидно, не полностью контролирует мобилизацию, и из-за этого возникает вопрос, какие мужчины на самом деле будут мобилизованы, и насколько эффективными будут мобилизованные силы.

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"Украинские источники сообщили, что российские власти немедленно мобилизует людей в оккупированных районах Украины после "награждения" их российскими паспортами за участие в фиктивных "референдумах", вместо того, чтобы ждать, пока аннексия сделает мобилизацию... "законной" согласно российского законодательства. Такая поспешность говорит о том, что военные комиссары чувствуют давление с целью ускорения мобилизации...", - отметили в ISW.

Мобилизация в РФ - что надо знать

Российский президент Владимир Путин 21 сентября объявил о том, что в РФ начинается частичная мобилизация. Российские власти обещали, что мобилизовать будут только военных, которые находятся в запасе.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек. СМИ утверждают, что количество мобилизованных в России может достичь миллиона человек.

Впоследствии стало известно, что повестки получали даже люди, которые не находятся в резерве.

В ряде городов прошли акции протеста, только в одном отделе полиции Санкт-Петербурга находятся 27 арестованных. Многие россияне захотели покинуть страну, в частности, на границе с Грузией образовалась пробка. Гражданам РФ массово отказывали во въезде на грузинскую территорию.

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