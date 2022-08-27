Полное разрушение мостов через Ингулец фактически рассекает Южнобугскую группировку российских войск на северную и южную компоненту.

Военный эксперт - полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов объяснил, что нужно для того, чтобы разбить Южнобугскую группировку россиян.

Об этом шла речь в видео об оперативной обстановке на фронте на его YouTube-канале.

Так, комментируя удары украинских защитников по Дарьевскому мосту, Жданов отметил, что "это единственный стационарный мост, который соединяет Новую Каховку и Херсон через речку Ингулец".

Відео дня:

Он объяснил, что предстоит сделать ВСУ, чтобы разбить группировку российских оккупантов на две части.

"Там остается еще несколько понтонных мостов, которые были наведены до войны, они старые, но их можно использовать. Я думаю, что наша артиллерия позаботится и об этих мостах, чтобы рассечь. Полное разрушение мостов через Ингулец фактически рассекает Южнобугскую группировку российских войск на северную и южную компоненту. То есть на Криворожское и Николаевское направление", – говорит эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе ВСУ наносили удары по Дарьевскому мосту через реку Ингулец.

В ОК "Пивдень" сообщили, что поражение Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для следования тяжелой техники.

ВСУ неоднократно наносили удары по Дарьевскому мосту через реку Ингулец в Херсонской области, остановив его эксплуатацию.

Так, 23 июля ВСУ также ударили по Дарьевскому мосту через реку Ингулец. Тогда это было продиктовано необходимостью нарушения логистики врага.

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