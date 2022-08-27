Военный эксперт - полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов объяснил, что нужно для того, чтобы разбить Южнобугскую группировку россиян.
Об этом шла речь в видео об оперативной обстановке на фронте на его YouTube-канале.
Так, комментируя удары украинских защитников по Дарьевскому мосту, Жданов отметил, что "это единственный стационарный мост, который соединяет Новую Каховку и Херсон через речку Ингулец".
Он объяснил, что предстоит сделать ВСУ, чтобы разбить группировку российских оккупантов на две части.
"Там остается еще несколько понтонных мостов, которые были наведены до войны, они старые, но их можно использовать. Я думаю, что наша артиллерия позаботится и об этих мостах, чтобы рассечь. Полное разрушение мостов через Ингулец фактически рассекает Южнобугскую группировку российских войск на северную и южную компоненту. То есть на Криворожское и Николаевское направление", – говорит эксперт.
Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе ВСУ наносили удары по Дарьевскому мосту через реку Ингулец.
В ОК "Пивдень" сообщили, что поражение Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для следования тяжелой техники.
ВСУ неоднократно наносили удары по Дарьевскому мосту через реку Ингулец в Херсонской области, остановив его эксплуатацию.
Так, 23 июля ВСУ также ударили по Дарьевскому мосту через реку Ингулец. Тогда это было продиктовано необходимостью нарушения логистики врага.
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