Как отмечают военные, эксплуатация моста пока невозможна.

ВСУ наносили удары по Дарьевскому мосту через реку Ингулец в Херсонской области, остановив его эксплуатацию.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжено выполнение огневых задач, в том числе по обеспечению контроля над Дарьевским мостом", - говорится в сообщении.

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Этот мост через реку Ингулец расположен на трассе М14 между Новой Каховкой (около 35 км) и Херсоном (около 15 км).

ВСУ бьют по этой переправе не впервые. 23 июля ВСУ также ударили по Дарьевскому мосту через реку Ингулец. Тогда это было продиктовано необходимостью нарушения логистики врага.

У российских оккупантов на Херсонщине за успешные удары ВСУ началась паника. Сообщалось, что в связи с этим в Херсоне наблюдается массовый вывоз семей российских захватчиков.

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