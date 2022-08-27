Поражение Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для следования тяжелой техники.

Тактическая авиация Вооруженных сил Украины поразила средства вражеской противовоздушной обороны в Херсоне, опорный пункт в Новопетровке и скопление вражеской живой силы и техники там же, и в Ольгино.

Об этом в Facebook сообщает ОК "Пивдень".

В сообщении сказано, что нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач.

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"Подтвержденные потери врага составляют 24 рашиста, два РСЗО "Смерч", три самоходных орудия "Гиацинт", самоходную пушку артиллерии "Пион", самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона", пять единиц бронированной и автотехники. В районе инженерного и Чернобаевки уничтожены склады с боеприпасами. Окончательные потери врага доразведываются", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что поражение Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для следования тяжелой техники.

Как ранее сообщал УНИАН, ВСУ наносили удары по Дарьевскому мосту через реку Ингулец в Херсонской области, остановив его эксплуатацию.

ВСУ бьют по этой переправе не впервые. 23 июля ВСУ также ударили по Дарьевскому мосту через реку Ингулец. Тогда это было продиктовано необходимостью нарушения логистики врага.

У российских оккупантов на Херсонщине за успешные удары ВСУ началась паника. Сообщалось, что в связи с этим в Херсоне наблюдается массовый вывоз семей российских захватчиков.

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