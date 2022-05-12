По словам Жданова, на фронт бросают неподготовленных людей.

Российские добровольцы, которых отправляют на войну в Украину, из-за низкого уровня подготовки являются "пушечным мясом".

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, пишет "Телеграф".

Как известно, в РФ есть участники воен в Чечне или Сирии, которые добровольно готовы воевать против Украины. В основном речь идет о немолодых мужчинах. По словам Жданова, во времена бывшего СССР таких добровольцев собирали на трехмесячные сборы для восстановления навыков, затем они проходили теоретическую и практическую часть, боевое слаживание и тактические учения. Только после этого их отправляли на фронт.

Сейчас же в РФ, отмечает эксперт, людям грубо говоря напоминают, с какой стороны держаться за автомат, после чего сразу бросают на передовую.

"Это просто "пушечно мясо". Люди, которые когда-то держали автомат. Не более", - отмечает эксперт.

Еще одной проблемой для врага он назвал старую советскую технику, на которую садят добровольцев из-за дефицита современной. Эксперт поясняет, что в зависимости от участка фронта такие "вояки" проявляют себя по-разному. Воевать с терробороной, у которой не хватает тяжелой техники и оружия, - это одно, в то время как с механизированными и аэромобильными бригадами, - бои уже совсем другие.

Как сообщал УНИАН, американский генерал Бен Ходжес прогнозирует изгнание российских оккупантов из Украины до конца лета.