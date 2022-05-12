Ходжес говорит, что ВСУ вскоре могут начать контрнаступление.

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что вскоре Украина должна перейти в контрнаступление.

Об этом пишет CNN.

По оценкам генерала, украинским военным удастся до конца лета отбросить войска агрессора к рубежам, которые РФ занимала до 23 февраля.

"Полагаю, россияне уже приблизились к кульминации. У них нет сотен тысяч новых солдат или новых танков, готовых вступить в бой. И мне кажется, речь идет о неделях, поскольку большая работа была проделана Соединенными Штатами и их союзниками, чтобы в ближайшие недели увеличить потенциал Украины. Думаю, мы увидим переход Украины в контрнаступление, и, откровенно говоря, они попробуют к концу лета вернуть Россию на рубежи, которые она занимала до 23 февраля", - предположил американский генерал.

Ранее западные аналитики заявляли, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области может изменить темпы войны.

По мнению советника главы ОПУ Алексея Арестовича, Украина имеет все шансы после получения западного вооружения перейти в контрнаступление и нанести военное поражение Российской Федерации.

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