По мнению экспертов, эти нападения показали, что российские силы противовоздушной обороны оказались значительно слабее, чем американские военные считали ранее.

Если удары, нанесенные по российских военных базах были сделаны украинскими дронами, то это свидетельствует о том, что Украина способна атаковать противника на дальнем расстоянии, а российские системы ПВО значительно слабее, чем считалось ранее.

Такое мнение высказали западные военные эксперты, передает Голос Америки. В частности, комментируя российские сообщения о том, что украинские силы нанесли удары по авиабазе "Энгельс" в Саратовской области и по аэродрому "Дягилево" вблизи Рязани, американский генерал и бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес сказал, что Украина, учитывая свой научный и технический потенциал, вполне может создать беспилотники, способные на подобную атаку.

По мнению Ходжеса, то, что такое оружие появилось на вооружении украинской армии, говорит, что украинцы и без западного оружия среднего радиуса действия способны атаковать базы в оккупированном Крыму и могут освободить его в ближайшее время.

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"Если сейчас они способны поразить различные базы вокруг Крыма, например, авиабазу Севастополь и базу ВМС, то это означает, на мой взгляд, что российские силы не способны удержать Крым. В конце концов, очевидно, украинцы намерены освободить Крым до конца лета", – поделился мнением американский генерал.

Другой военный эксперт, майор армии США в отставке Майк Лайонс также рассказал, что нападение на базу в Курске недалеко от украинской границы уже на второй день после атаки на базы в Саратовской области и в Рязани, если оно действительно было совершено украинскими военными свидетельствует о том, что Украина посылает сигнал, что она имеет возможность для таких атак. По его словам, атаки были очень точными, хотя "очень сложно попасть в цель на расстоянии 700 км".

По мнению Лайонса, российские силы противовоздушной обороны оказались значительно слабее, чем американские военные считали ранее, во времена "холодной войны".

"Пройти через российские платформы противовоздушной обороны, это было просто неслыханно во времена "холодной войны". Для нас, для НАТО, это было просто невозможно. А также психологически тот факт, что Украина может взять эти беспилотники, технологию 1970-х годов, избавиться от камер, других вещей, и добавить другие возможности, это дает очень большое преимущество", – отметил эксперт. По его словам, это означает, что российские военные теперь должны защищать свои военные объекты, в частности, аэродромы, глубоко на территории РФ.

Как отметил другой военный эксперт, генерал-майор австралийской армии в отставке и сотрудник Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Мик Райан, "в результате этого удара России, возможно, придется пересмотреть свою оборонительную позицию", то есть отодвинуть аэродромы стратегических бомбардировщиков значительно дальше от границ Украины.

"Есть много аэродромов, командных центров и материально-технического обеспечения, расположенных намного ближе к Украине, которые сейчас под угрозой", – считает Райан.

По его мнению, это может означать, что Украина дальше держит инициативу в этой войне, "и они намерены поддерживать ее на каждом уровне, на котором ведется эта война".

Взрывы на военных объектах в РФ

5 декабря в России сообщили об атаках на аэродром в Дягилево Рязанской области. Там взорвался бензовоз, погибло три человека и поврежден самолет.

В тот же день, вероятно, дрон атаковал авиабазу в Энгельсе Саратовской области. Там якобы были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95, двое военных ранены, еще несколько госпитализированы. Оба объекта находятся в 700 км от границы с Украиной.

В ночь на 6 декабря в Брянской области, как сообщают российские паблики, беспилотники атаковали комбинат "Слава", расположенный в 80 км от границы с Украиной. По сообщениям, они упали и взорвались в 3 м от резервуаров для дизельного топлива.

А в Курске в этот же день произошел пожар на аэродроме. Как сообщил губернатор области, в результате атаки беспилотника в районе Курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.

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