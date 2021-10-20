Бородай признал наличие российской армии на оккупированной территории Донбасса.

Бывший главарь террористов "ДНР" Александр Бородай, которого избрали в российскую Госдуму на недавних "выборах", заявил, что на Донбассе воюют "русские войска".

Об этом он заявил в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов, тем самым признав то, что так активно отрицают власти РФ.

Говоря о ситуации на линии разграничения, боевик-депутат сказал, что ВСУ якобы отвоевали "серую зону" между своими позициями и позициями "наших войск". После этого ведущая попыталась сказать, что под "нашими" имеется в виду "Донбасс". На это Бородай ответил:

"Ну конечно, это же наши, русские люди, русские войска".

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"Какая разница, как они называются? Я считаю, что это принципиальный момент. И то - русские войска, и ВС РФ - тоже русские войска. И то, и другое - русские войска. Да, одни русские войска называются "корпусами народной милиции ДНР и ЛНР", а другие называются просто - российская армия. Какая разница?", - заявил Бородай.

Ранее сегодня украинская делегация на переговорах ТКГ заявила, что в российском МИД официально признали участие россиян в войне на Донбассе.

Также сообщалось, что в партии Путина сделали громкое заявление о судьбе оккупированного Донбасса.

Автор: Виолетта Орлова