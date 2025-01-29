В результате атаки дронов на станции повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар.

Этой ночью Служба безопасности Украины и Силы специальных операций провели совместную спецоперацию по поражению НПС "Андреаполь", которая является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2.

Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, в результате атаки дронов на станции повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар. Россиянам даже пришлось останавливать магистральный трубопровод, по которому нефть поставляется к терминалу "Усть-Луга" в Ленинградской области.

По словам собеседника, еще одной целью СБУ и ССО стал 23-й ракетный арсенал Минобороны РФ в Тверской области. Дроны поразили сам склад и три здания воинской части. Местные жители насчитали более 20 взрывов и писали в чатах об эвакуации населения.

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"СБУ совместно с Силами обороны продолжает отработку по военным и логистическим объектам на территории врага, уменьшая его способности вести войну против Украины. Дроновые санкции демонстрируют свою эффективность. Их применение будет продолжаться и в дальнейшем", - сообщил информированный источник в СБУ.

Что еще известно об атаке дронов по России

Как сообщал УНИАН, также сегодня ночью российские паблики сообщили об атаке неизвестных дронов на НПЗ в Нижегородской области России. Сообщение сопровождались видео и фото с большим пожаром.

Впоследствии стало известно, что нефтебазу "Лукойл" в Кстово Нижегородской области РФ атаковали дроны Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

По информации источников УНИАН в ГУР, объект, обеспечивающий деятельность российских оккупационных войск, был атакован около полуночи по местному времени. Жители Кстово в соцсетях заявляли о как минимум трех взрывах на предприятии. В то же время источники ГУР утверждают, что произошло четыре попадания по территории нефтебазы.

По информации украинской разведки, в результате атаки нефтебаза получила значительные повреждения, все четыре БПЛА, выпущенные по вражескому объекту, достигли целей.

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