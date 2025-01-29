В результате атаки произошло четыре попадания по территории нефтебазы.

Нефтебазу "Лукойл" в Кстово Нижегородской области РФ атаковали дроны Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

Как сообщают источники УНИАН в ГУР, объект, обеспечивающий деятельность российских оккупационных войск, был атакован около полуночи по местному времени.

Жители Кстово в соцсетях сообщалит о по меньшей мере трех взрывах на предприятии. В то же время источники ГУР утверждают, что произошло четыре попадания по территории нефтебазы.

По информации украинской разведки, в результате атаки нефтебаза получила значительные повреждения, все четыре БПЛА, выпущенные по враждебному объекту, достигли целей.

В местных российских пабликах пользователи выложили видео масштабного пожара на нефтебазе.

Удар по НПЗ в Кстово

Ночью российские паблики сообщили об атаке неизвестных дронов на НПЗ в Нижегородской области России. Сообщения сопровождались видео и фото с большим пожаром.

В марте прошлого года дроны уже атаковали этот НПЗ.

В Кстово находится нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", а рядом с ним в промзоне - химические предприятия и теплоэлектростанция.

Это четвертый по объемам производства НПЗ, который перерабатывает более 15 млн тонн сырой нефти в год.

Отметим, что украинские дроны регулярно атакуют российские нефтебазы. Так, 18 января подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли успешный удар по нефтебазе в Калужской области РФ. Тогда под ударом оказалась нефтебаза "Роснефти" в населенном пункте Людиново Калужской области.

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