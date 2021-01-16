Пропуск и встреча этих лиц через линию разграничения, если передача состоится, будет организованы уполномоченными государственными органами Украины, отметил советник по информполитике украинской делегации для участия в ТКГ.

Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых боевики ОРДЛО готовят к возвращению при посредничестве председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

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Об этом сообщил советник по информационной политике украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович на своей странице в Facebook.

«Созданные Кремлем марионеточные квази-государственные структуры «ЛНДР» разразились заявлением, согласно которому, они в порядке инициативы возвращают нам граждан Украины, которых они незаконно удерживали: женщины, пожилые люди, лица с проблемами со здоровьем (количество не называется). Но передавать они их будут...Виктору Медведчуку», - отметил он.

В то же время Арестович уточнил, что возвращением граждан Украины откуда-либо занимаются только уполномоченные государственные органы.

Также, уточнил он, в случае с ситуацией на Донбассе, «возвращёнными» являются граждане Украины, которые незаконно удерживались стороной конфликта - Российской Федерацией».

Кроме того, Арестович указал, что взаимодействие с РФ, государством-оккупантом, осуществляется согласно нормам международного права и украинского законодательства в рамках договорённостей, достигнутых в «нормандском формате».

«Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные «органы» готовят к «возвращению», а пропуск и встреча этих лиц через линию разграничения, если оно состоится, будет организовано уполномоченными государственными органами Украины», - подчеркнул он.

По словам Арестовича, руководство украинской делегации в ТКГ рассматривает данное сообщение как попытку давления РФ на украинскую сторону переговоров, а эту попытку, в свою очередь - как элемент масштабной кампании по давлению на политическое руководство и народ Украины, включающую, например, ещё и информационное манипулирование темой российской вакцины против COVID-19, которое реализуется через того же самого народного депутата Украины Медведчука.

«Украинская сторона напоминает, что к урегулированию конфликта может привести только последовательная работа в рамках «нормандского формата», любые попытки давления на нас - бесполезны, а в случае с людьми, пострадавшими от оккупантов - ещё и аморальны», - добавил советник по информационной политике украинской делегации для участия в ТКГ.

«Правоохранительные органы Украины вынесут свою оценку таким попыткам, а политическое руководство страны – свою», - резюмировал он.

Обмен пленными на Донбассе

Сегодня, 16 января, ряд российских СМИ сообщили, что боевики на Донбассе готовы передать украинской стороне некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины при посредничестве Виктора Медведчука.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук расценивает заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований на Донбассе о намерении передать части удерживаемых лиц при посредничестве Медведчука как очередную попытку РФ уклониться от выполнения международных договоренностей.

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Автор: Константин Гончаров