По его словам, немецкие элиты считают Россию частью нового поствоенного миропорядка.

Промедление Германии с передачей оружия в начале полномасштабной войны в Украине объясняется сразу рядом факторов. Одна из главных причин заключается в том, что немцы не хотели видеть Украину как полноправный субъект, который может бороться.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал экс-посол Украины в Германии, замглавы МИД Андрей Мельник. По его словам, это также был комплекс таких факторов как психологически-исторический, экономических связей, агентуры и тесных личных связей с руководством РФ.

"Но главный критерий, наверное, заключался в том, что немцы нашу страну не хотели видеть полноправным субъектом, а украинцев - культурной нацией (Kulturnation), готовой бороться за свою государственность", - сказал Мельник.

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Дипломат убежден, что РФ для Германии была, есть и будет оставаться великой державой, ключевым геополитическим игроком на континенте, "чтобы там не говорили в Берлине сейчас о Путине".

"Немцы уже сейчас помаленьку готовятся к новому поствоенному миропорядку, и - поверьте мне - Россия в этом пасьянсе никуда не исчезнет, Москва и в дальнейшем будет играть определяющую роль", - подчеркнул Мельник.

Он добавил, что политические элиты ФРГ этого не скрывают даже сейчас.

"Украина же не играла для Берлина какого-то особого значения. Если точнее, мы служили своего рода испытательной площадкой в плане поступательного утверждения Германии как великой державы, имею в виду в частности ее посредническую роль в нормандском переговорном процессе", - подытожил чиновник.

Война в Украине - помощь Германии

Недавно стало известно, что Германия планирует в пять раз увеличить объемы военной помощи Украине. Таким образом она превысит 15 миллиардов евро.

По последним данным, в Украину уже прибыли 18 немецких танков Leopard 2 и БМП Marder.

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