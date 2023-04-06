Промедление Германии с передачей оружия в начале полномасштабной войны в Украине объясняется сразу рядом факторов. Одна из главных причин заключается в том, что немцы не хотели видеть Украину как полноправный субъект, который может бороться.
Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал экс-посол Украины в Германии, замглавы МИД Андрей Мельник. По его словам, это также был комплекс таких факторов как психологически-исторический, экономических связей, агентуры и тесных личных связей с руководством РФ.
"Но главный критерий, наверное, заключался в том, что немцы нашу страну не хотели видеть полноправным субъектом, а украинцев - культурной нацией (Kulturnation), готовой бороться за свою государственность", - сказал Мельник.
Дипломат убежден, что РФ для Германии была, есть и будет оставаться великой державой, ключевым геополитическим игроком на континенте, "чтобы там не говорили в Берлине сейчас о Путине".
"Немцы уже сейчас помаленьку готовятся к новому поствоенному миропорядку, и - поверьте мне - Россия в этом пасьянсе никуда не исчезнет, Москва и в дальнейшем будет играть определяющую роль", - подчеркнул Мельник.
Он добавил, что политические элиты ФРГ этого не скрывают даже сейчас.
"Украина же не играла для Берлина какого-то особого значения. Если точнее, мы служили своего рода испытательной площадкой в плане поступательного утверждения Германии как великой державы, имею в виду в частности ее посредническую роль в нормандском переговорном процессе", - подытожил чиновник.
Война в Украине - помощь Германии
Недавно стало известно, что Германия планирует в пять раз увеличить объемы военной помощи Украине. Таким образом она превысит 15 миллиардов евро.
По последним данным, в Украину уже прибыли 18 немецких танков Leopard 2 и БМП Marder.