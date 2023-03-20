В этом году должно поступить 40 единиц боевых машин.

Германия отправила первые боевые машины пехоты Мардер в Украину. Они уже в пути.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает CNN. Он не раскрывал деталей о том, когда именно обещанные БМП будут доставлены в Украину.

Как известно, Германия в январе обещала передать Украине 40 единиц такой техники. В том же месяце украинские военные прибыли в эту страну для прохождения обучения.

Видео дня

БМП Marder для Украины

Как ранее сообщал УНИАН, сейчас Бундесвер имеет на вооружении около 370 Marder. Однако часть из них используется в учебных целях или на запчасти.

По информации SPIEGEL, для передачи украинским военным сейчас доступны около 60 Marder. Первые 40 начали передавать с первого квартала 2023 года, поскольку именно столько концерн Rheinmetall, который производит эти БМП, может подготовить к работе в ближайшие 7 месяцев.

БМП Marder - что о них известно

Marder-боевая машина пехоты, которая в зависимости от модификации имеет вес от 28,5-33,5 тонн. Она может выдержать удары всех российских БМП, БТР и БМД (лобовая часть) и огонь танкового пулемета КПВТ (бортовая и кормовая броня).

На вооружении БМП имеет 20-мм автоматическую пушку со скоростью снаряда до 1100 м/сек и эффективной дальностью выстрела до 2-2,5 км.

Вас также могут заинтересовать новости: