Ожидается, что на это уйдет несколько лет.

Германия планирует в пять раз увеличить объемы военной помощи Украине. Таким образом она превысит 15 миллиардов евро.

Как сообщает Der Spiegel, Германия хочет многократно увеличить расходы на военную помощь Украине в ближайшие годы.

"Берлин хочет увеличить помощь с 3 до более 15 миллиардов евро", - отмечает издание.

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Война в Украине - военная помощь Германии

Как сообщал УНИАН, в Украину прибыли 18 немецких танков Leopard 2, обещанных федеральным правительством два месяца назад. Также Германия начала поставки в Украину своих БМП Marder.

24 марта немецкое правительство согласовало для Украины новый пакет военной помощи, в который впервые вошли бронированные инженерные машины Dachs.

Раньше Киев получил от Германии 5 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм; 155-миллиметровые высокоточные управляемые боеприпасы (их количество немецкое правительство не уточнил); 500 пистолетов SFP9; два автопогрузчика; боеприпасы для MARS II (количество не указано); четыре мобильные антенно-мачтовые системы; два ангарных тента; 25 генераторов.

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