Танки уже пересекли украинскую границу и переданы военным.

В Украину прибыли 18 немецких танков Leopard 2, обещанных федеральным правительством два месяца назад.

Как сообщает Der Spiegel, последние танки отправились из Германии в Украину в конце прошлой недели. Уже сейчас они пересекли границу и находятся на территории Украины.

Украина получила немецкие тяжелые боевые танки примерно через два месяца после того, как правительство Германии утвердило поставки.

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Боевые танки для Украины

Несколько недель партнеры интенсивно обсуждали возможность поставки Украине боевых танков. Больше всего сопротивлялась Германия. Однако почти два месяца назад партнеры создали "танковую коалицию" и утвердили поставки украинцам танков.

14 февраля состоялось новое заседание в формате "Рамштайн" по помощи Украине в противостоянии с РФ. После заседания глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что в вопросе предоставления Киеву танков Leopard сотрудничают восемь государств: Германия, Польша, Португалия, Канада, Испания, Дания, Нидерланды и Норвегия.

Позже глава Объединенного комитета начальников штабов Штатов генерал Марк Милли сказал, что Украине пообещали передать танки 11 стран-союзников. 24 февраля польская сторона передала нашей стране первые четыре танка Leopard 2 A4.

Недавно министр обороны Германии пообещал, что в Украину в конце марта прибудут более 20 боевых танков Leopard 2: трех португальских и 18 немецких.

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