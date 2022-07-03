Украинские военные отбили штурм оккупантов в направлении Пасека - Долина, Волчеяровка - Спорное и Николаевка - Спорное.

В Луганской области российские захватнические войска штурмом взяли Золотаревку.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Так, на Харьковском направлении основные усилия оккупанты сосредоточены на недопущении продвижения украинских войск в направлении государственной границы.

"На Славянском направлении... украинские подразделения отбили штурм в направлении Пасека - Долина. На Краматорском направлении противник форсировал реку Северский Донец, пытается развить успех и овладеть Белогоровкой. Продолжает огневое воздействие на подразделения наших войск с целью сковывания их действий. Артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Григоровки и Белогоровки", - говорится в сводке.

Кроме того, на Лисичанском направлении враг продолжил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Золотаревка и Верхнекаменка.

"Вел штурмовые действия в направлении Золотаревки и взял под контроль населенный пункт", - отметили в Генштабе.

В то же время на Бахмутском направлении украинские воины успешно отразили наступательные действия в направлении Нырковое - Берестово.

Также оккупанты безуспешно пытались провести разведку боем в направлении Васильевка - Берестово, а также вели штурмовые действия на направлениях Волчеяровка - Спорное и Николаевка - Спорное.

В результате они понесли значительные потери и отошли.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, есть ли риск того, что вся Луганская область может быть оккупирована врагом.

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