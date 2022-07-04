Российские оккупанты закрепляются в Лисичанске и Белогоровке. Кроме этого, враг готовит наступление на Славянском направлении.
Об этом говорится в новой сводке на странице Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Так, на Краматорском направлении оккупанты провели артиллерийскую подготовку и форсировали реку Северский Донец. Враг закрепляется в районах населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка.
"На Славянском направлении подразделения противника штурмовыми действиями пытаются установить контроль над населенными пунктами Богородичное, Мазановка и Долина. Боевые действия продолжаются", - рассказали в Генштабе.
Также сообщается о ситуации на Донецком направлении. Там оккупанты сосредоточили свои основные усилия на постепенном вытеснении подразделений Сил обороны на рубеж Северск – Федоровка – Бахмут.
Ранее УНИАН уже сообщал, что после тяжелых боев украинские военные вышли из Лисичанска. В Генштабе подчеркнули, что для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма, а нужны материально-технические ресурсы.