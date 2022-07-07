Секретарь СНБО напомнил, что агрессор не придерживается установленных правил ведения войны.

Россия из-за нехватки возможностей вести бои по всей линии фронта в Украине сменила тактику и решила делать мощные ударные кулаки. Этими силами враг постепенно продвигается вперед.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Он напомнил, что многие военные эксперты и разведки прогнозировали быстрый захват Украины, однако она держит оборону уже более 130 дней. Для врага, по словам Данилова, не существует правил - они ворвались на чужую территорию и думают, что вправе вести себя так, как считают нужным.

"То, что они используют на сегодняшний день против нашего мирного населения авиационные бомбы, то, что на сегодняшний день бомбят мирное население - это не классическая война, которая прописана в документах, нормах и правилах, существующих на сегодняшний день в мире. Они воюют против мирного населения: против детей, против женщин, против пожилых людей", - подчеркнул секретарь Совбеза.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что российская армия с 24 февраля потеряла в Украине примерно 115 тысяч своих военных. В это число входят как погибшие, так и раненые.