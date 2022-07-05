Михаил Подоляк отметил, что от воинских частей, захватывающих так называемую "ЛНР", осталось 25-35%.

Российская армия с 24 февраля потеряла в Украине примерно 115 тысяч своих военных. В это число входят как погибшие, так и раненые.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Потери армии России за 132 дня войны составляют до 115 тысяч убитыми и ранеными. Армейские части потеряли 36 тысяч жителей, а частные военные компании - до 12 тысяч. Остальные – раненые", - указал Подоляк.

По его словам, от воинских частей, захватывающих так называемую "ЛНР", осталось 25-35% живой силы.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

По состоянию на 5 июля украинские воины уничтожили примерно 36350 человек личного состава, а за последние сутки 250. Кроме того, танков - 1594 (+5) единицы; боевых бронированных машин - 3772 (+18) единицы; артиллерийских систем - 806 (+2) единиц; РСЗО - 247 (+1) единиц; средства ПВО - 105 единиц; самолетов - 217 единиц; вертолетов – 187 единиц; БПЛА оперативно-тактического уровня - 660 (+2) единиц; крылатые ракеты ‒ 144 единицы; корабли/катера ‒ 15 единиц; автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2634 (+5) единиц; специальная техника ‒ 65 единиц.

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