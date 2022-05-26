Данилов заявил, что с этим вопросом будут разбираться позже.

Окончательного ответа на вопрос, почему российским оккупантам удалось быстро продвинуться из Крыма по Херсонской области, пока нет.

Об этом заявил в эфире 24 канала секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, летом прошлого года состоялось заседание СНБО, посвященное Херсонской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областям.

"Все задачи (о которых рапортовали, что все выполнено) до декабря все инстанции отчитались. Что случилось в дальнейшем - это будет предметом выяснения", - заявил секретарь Совбеза.

Он добавил, что этим вопросом будут заниматься после войны.

"Я не человек, который единолично определяет все эти вещи. Решение СНБО (как и многие другие решения относительно подготовки нашей страны к войне) приняли вовремя и отработали", - говорит Данилов.

Чиновник предположил, что у кого-либо могли быть другие мнения и другие действия.

"С этими вопросами нужно будет разбираться. В любом случае на этот вопрос нужно будет отвечать", - добавил он.

Оккупация Херсонской области

Напомним, Херсон и большая часть области длительное время находятся под российской оккупацией. Агрессор периодически заявляет о намерении провести там "референдум", а также проводит репрессии против мирного населения. В то же время жители города и области стараются противостоять российским военным, всячески намекая, что им там не рады.

Ранее городской голова Херсона Игорь Колыхаев, комментируя быструю оккупацию города, заявил, что по непонятным причинам заранее был разминирован не только Крымский перешеек, но и ряд мостов и Северо-Крымский канал. Отдельно он упомянул об Антоновском мосте, который, по его мнению, должен был быть взорван. Через него, заявлял Колыхаев, враг перебрасывал военную технику РФ из оккупированного Крыма вглубь Херсонской области.

После этого в Генштабе ВСУ отреагировали на эту информацию, заверив, что мост через Чонгар был заминирован. "Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника. Все выводы о правомерности принятых решений во время боевых действий будут сделаны в установленный законом способ после их завершения", - заявили в ГШ.